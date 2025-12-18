Gragnano: nuovo episodio di furto ai danni del sistema di videosorveglianza Trafugate alcune telecamere installate sul territorio comunale.

Nuovo episodio di furto ai danni del sistema di videosorveglianza cittadino, con la sottrazione di alcune telecamere installate sul territorio comunale.



Come già avvenuto in occasione di episodi precedenti, l’amministrazione comunale ha attivato tutte le iniziative legali previste, affinché vengano accertate le responsabilità e perseguiti gli autori dei reati.



È opportuno chiarire che il sistema di videosorveglianza del Comune di Gragnano è capillare e articolato, composto da quasi 200 telecamere distribuite sull’intero territorio cittadino. Proprio questa estesa rete di controllo consente un monitoraggio costante delle aree urbane e rappresenta uno strumento fondamentale a supporto delle attività di prevenzione e di indagine.



L’amministrazione comunale continua a operare in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e la Prefettura, mentre sono in corso gli accertamenti del caso.



Si sottolinea inoltre che le telecamere precedentemente sottratte sono state già sostituite nelle scorse settimane, grazie all’impegno concreto dell’amministrazione comunale, che non intende arretrare di fronte ad atti criminosi. Non molliamo: garantire la sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta e un obiettivo quotidiano dell’azione amministrativa.