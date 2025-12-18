Rifiuti, Asia Napoli: 'differenziata' è salita al 46,5% Rifiuti, Asia Napoli: 'differenziata' è salita al 46,5 per cento

Nel 2025 la raccolta differenziata a Napoli ha raggiunto il 46,5%, con un incremento del 2,5% rispetto al dato Ispra dell'anno precedente. E' quanto è emerso nel corso della conferenza stampa organizzata da ASIA Napoli per illustrare le attività svolte nell'anno in corso. La produzione complessiva di rifiuti nella città di Napoli è stata di circa 490 mila tonnellate. Rispetto al 2024, la raccolta differenziata cresce in tutte le singole frazioni: +6% per multimateriale, plastica e metalli; +3% per la carta; +4% per il cartone; +3% per il vetro; +7% per l'umido; +3% per gli ingombranti. Dal 2022 la raccolta è aumentata di circa il 10%. ASIA Napoli raccoglie mediamente 1,4 milioni di chilogrammi di rifiuti al giorno, utilizzando in media in strada 850 veicoli della sua flotta, che diventa sempre più green. Sono 2.269 i dipendenti, di cui il 30% ha tra i 21 e i 44 anni.

Negli ultimi tre anni sono stati selezionati 900 lavoratori, proseguendo anche nello scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2022. Sono state 40mila le ore di formazione professionale e sulla sicurezza erogate ai dipendenti nel 2025, 140mila negli ultimi tre anni. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il calendario 2026, intitolato '10 nel Cuore', realizzato dalla fotografa del Comune di Napoli Velia Cammarano e dedicato alle dieci Municipalità e alle donne e agli uomini di Asia che ogni giorno sono al servizio della città. Le prime due copie del calendario Asia sono state consegnate stamane al Primo cittadino Gaetano Manfredi e alla Presidente del Consiglio Comunale, Vincenza Amato, dall' Amministratore Unico di Asia Napoli Domenico Ruggiero.