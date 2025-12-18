Bassolino, il Consiglio comunale si riunisca a Bagnoli "Dare attuazione all'ordine del giorno approvato lo scorso 24 settembre"

"Nella riunione di oggi del Consiglio Comunale ho ricordato che nella seduta del 24 settembre è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno su Bagnoli. Si impegnava il sindaco a tenere, nel territorio dell'area flegrea, un'apposita riunione del Consiglio aperta al confronto con la cittadinanza e le rappresentanze associative e sociali. È dunque doveroso dare attuazione al più presto all'ordine del giorno". Lo scrive il consigliere comunale di Napoli Antonio Bassolino sul suo profilo Facebook.