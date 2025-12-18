Natale: ministero Giustizia, a Napoli mercatino con prodotti fatti dai detenuti Presidente Corte d'Appello, "messaggio di inclusione e di speranza"

Ceste natalizie, dolci, vini e birre artigianali, ceramiche, tovaglie. Tutto questo e molto altro si puo' trovare al mercatino di Natale allestito al palazzo di Giustizia di Napoli, e proviene dai laboratori delle case circondariali campane. Oggi e domani, dalle 9 alle 14, porte aperte per gli ultimi acquisti prima delle festivita', con l'iniziativa promossa dalla presidente della Corte d'Appello, Maria Rosaria Covelli, in collaborazione con il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria. Lo rende noto il ministero della Giustizia. I prodotti provengono dagli istituti di Arienzo, Avellino, Aversa, Carinola, Poggioreale, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Angelo dei Lombardi e Secondigliano, ed e' un'occasione per mostrare al pubblico le esperienze positive realizzate dai detenuti nelle case circondariali.

"Un messaggio di inclusione, di responsabilita', di speranza" per la presidente Covelli, che ha inaugurato i mercatini questa mattina, sottolineando il valore del lavoro come strumento di riscatto: "Il giudizio non e' soltanto sanzione, ma si vogliono anche costruire dei ponti per nuove possibilita' di vita futura". Dietro ogni prodotto - si legge nella nota sull'iniziativa -, vi sono storie di impegno, apprendimento, di responsabilizzazione. Ma c'e' anche il lavoro dei direttori delle carceri, della polizia penitenziaria, degli educatori, di quanti svolgono il lavoro nelle aree trattamentali. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello, Aldo Policastro, ha evidenziato che "questo e' un palazzo dove normalmente si pensa sia un luogo dove le persone si mandano dentro. Con queste iniziative e con un modo diverso di guardare il carcere, io penso che questo Palazzo serve pure a mandare fuori le persone