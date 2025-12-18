A Napoli una tesi sulla sentenza per l'omicidio del pizzaiolo Maimone Scritta da un avvocato per un corso di perfezionamento a Giurisprudenza

È stata oggetto di una tesi le sentenze con le quali la Corte di Assise prima e la Corte di Appello di Napoli poi hanno condannato all'ergastolo Francesco Pio Valda, il baby boss ritenuto l' autore dell'omicidio del giovane pizzaiolo napoletano Francesco Pio Maimone, assassinato con un colpo di pistola esploso da Valda per un pestone su un paio di sneakers griffate. A presentarla è stato l' avvocato Fulvio Rizzo, per l' esame finale del corso di perfezionamento in legislazione penale minorile, svolto al dipartimento di giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli e conclusosi oggi con la discussione. La discussione dell' avvocato Rizzo sulla tesi - intitolata "La criminalità giovanile nell'ombra della camorra: analisi della: sentenza Valda' e prospettive di prevenzione sociale" - si è conclusa con l' applauso dei docenti.