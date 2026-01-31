Città Metropolitana: inaugurata la succursale del Liceo Serao nel Plesso Rodari Da oggi anche Castello di Cisterna ha il suo istituto superiore

In origine ospitava una scuola primaria. Poi, a causa della riduzione del numero dei bambini, sono prima state chiuse alcune sezioni, fino ad arrivare progressivamente alla completa inattività didattica: nel 2015/2016 l’ultimo anno scolastico per il Plesso Rodari di via Manzoni a Castello di Cisterna.

Poi, la svolta: l’accordo con la Città Metropolitana, che investe 800mila euro, per realizzare la prima sede di un istituto scolastico superiore sul territorio comunale. Ed è così che nasce a Castello di Cisterna la succursale del Liceo “Matilde Serao” di Pomigliano d’Arco, che consente da quest’anno agli studenti del luogo e dei comuni limitrofi di frequentare il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane, quello economico-sociale e, dal prossimo settembre, anche il liceo artistico.

L’inaugurazione questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, della dirigente e del personale scolastico, dei genitori e, soprattutto, delle allieve e degli allievi dell’istituto.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato, che fa parte di una grandissima azione di riqualificazione dei plessi scolastici che stiamo mettendo in campo, con il Sindaco Gaetano Manfredi, in questi anni, per offrire ai nostri ragazzi le migliori condizioni per una formazione che consenta loro di affrontare di slancio le sfide del mondo del lavoro”, ha affermato la Consigliera delegata alla scuola della Città Metropolitana, Ilaria Abagnale.

Presente al taglio del nastro il Consigliere metropolitano Domenico Esposito Alaia, che siede anche nell’Assise comunale, che ha seguito passo passo l’evolversi dei lavori: “Finalmente Castello di Cisterna ha la sua scuola superiore, acquisisce pari dignità rispetto a tanti altri comuni dell’area metropolitana. I nostri ragazzi non dovranno più spostarsi per frequentare il liceo, cosa che speriamo possa invertire la tendenza anche rispetto alla riduzione della popolazione residente. È un risultato importantissimo che premia anni di impegno serrato sul territorio. Sono state tante le difficoltà che abbiamo dovuto superare, amministrative, politiche, burocratiche: grazie al lavoro di un proprio rappresentante in Città Metropolitana, la comunità di Castello oggi può inaugurare questa struttura, la prima della sua storia, che costituirà, per il futuro dei nostri giovani, un importantissimo presidio di cultura, sviluppo e legalità”.

“L'apertura di questa nuova sede - ha evidenziato la dirigente scolastica, Luisa Patrizia Milo - rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità scolastica e per il territorio, testimoniando l'impegno costante nell'offrire agli studenti spazi adeguati e moderni per una formazione di qualità.

Un sentito ringraziamento va alla Città Metropolitana di Napoli, che con lungimiranza e sensibilità istituzionale ha reso possibile la realizzazione della nuova sede e la sua assegnazione al Liceo Matilde Serao, dimostrando concreta attenzione alle esigenze formative del territorio e al diritto allo studio delle nuove generazioni della nostra comunità scolastica”.

Soddisfatto anche il sindaco, Aniello Rega, che ha preso parte alla cerimonia, insieme con il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Salvatore Manna, e altre autorità.

Un investimento di 800mila euro per un plesso moderno e funzionale. E presto anche la palestra con altri 700mila euro di fondi Pnrr.

Prima dell’intervento della Città Metropolitana, l’immobile era inutilizzabile, in stato di abbandono, ed era stato purtroppo anche oggetto di numerosi episodi di vandalizzazione.

Grazie ai lavori dell’Ente di piazza Matteotti, l’intero plesso è stato ristrutturato, dai solai ai pavimenti, dagli impianti (elettrico, termico, antincendio, antintrusione) agli infissi, ai servizi, tutto con le migliori tecnologie possibili. Oggi l’edificio consta di 10 aule corredate di tablet interattivi da 75 pollici e altre aule corredate di LIM, una sala professori, un ufficio per i responsabili di plesso, laboratori e una sala conferenze, e accoglie un totale di circa 200 alunni.

La scuola è interamente climatizzata anche per il raffrescamento estivo, in tutti i suoi ambienti, in modo da poter offrire un’offerta didattica 365 giorni l’anno.

La Città Metropolitana, con un ulteriore stanziamento di 700mila euro di fondi Pnrr, sta realizzando anche una palestra coperta, per consentire agli studenti di poter effettuare attività motorie in un ambiente adeguato, struttura che potrà essere utilizzata anche di pomeriggio al servizio della comunità.

L’attivazione della sede succursale nel Plesso ex Rodari consente, inoltre, anche la dismissione del fitto passivo dell’immobile, di proprietà privata, sul territorio di Pomigliano in cui erano finora allocati gli studenti.