"100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania" arriva al Vomero Ecco chi saranno gli ospiti d'onore

Prosegue il tour delle presentazioni del volume “100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania”, scritto da Rino Manzo, già dirigente sportivo di lungo corso e Stella d’oro del Coni, e da Fausto Narducci, già redattore capo della Gazzetta dello Sport e direttore della rivista federale Atletica, edito da LeVarie.

L’appuntamento è per mercoledì 29 aprile, alle ore 17.30, al Tennis Club Vomero, dove insieme con l’autore Rino Manzo, con il padrone di casa Francesco De Lise, presidente del circolo collinare, saranno presenti diversi campioni, dalla decana dell’atletica campana Gilda Jannaccone, olimpica a Roma 1960, ad Arturo di Mezza, quarto ai Giochi di Atlanta 1996, al bronzo Europeo di Spalato 1990, Mario Longo. Con loro interverranno il presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, il giornalista ed editore di LeVarie, Marco Lobasso, e lo storico organizzatore della Maratona di Napoli, Maurizio Marino. Un’altra grande festa dell’atletica campana alla quale parteciperanno tanti altri campioni del presente e del passato.

100+anni di storia e statistiche dell’atletica in Campania è il primo libro dedicato completamente ai racconti, ai protagonisti e alle statistiche dell’atletica leggera nella nostra regione, da fine Ottocento al 2025.

Un libro speciale, con copertina e progetto grafico curati dall’ex atleta Marco Persico, che riesce magistralmente a far convivere tra le proprie pagine le storie dei grandi eventi che hanno caratterizzato l’evoluzione dell’atletica leggera in oltre 100 anni di attività, con i profili e le interviste a campioni e dirigenti che hanno dato lustro al movimento in regione. E con una sontuosa appendice statistica che ne esalta il contenuto storico.

Il volume è composto da cinque sezioni: le pagine storiche dalle origini ai giorni nostri, i racconti e l’appendice statistica sono state curate da Gennaro Manzo; i personaggi e le storie sono state curate da Fausto Narducci. La prefazione è di Stefano Mei.