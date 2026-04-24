Parco Virgiliano, prorogata la chiusura: ecco quando dovrebbe riaprire

Il Parco Virgliano, nel quartiere Posillipo, continuerà ad essere chiuso. La decisioni del Comune di Napoli, infatti, è quella di prorogare la chiusura fino al 1° maggio 2026. La decisione si è resa necessaria per garantire l'esecuzione dei complessi lavori di riqualificazione e restauro attualmente in corso in diverse aree del parco.
Il parco era già rimasto chiuso il lunedì di Pasquetta, 6 aprile, sempre per i medesimi motivi.
Parco Virgiliano, accesso consentito solo per l'Impianto Sportivo ai tesserati
Non sarà possibile, quindi, trascorrere le festività del 25 aprile o del 1° maggio presso il parco panoramico che sorge nel quartiere Posillipo a Napoli. L'unico accesso che resterà consentito è quello all'Impianto Sportivo situato all'interno del Parco, ma riservato esclusivamente ai tesserati delle associazioni sportive per lo svolgimento di allenamenti o gare già programmate.
I fruitori dell'impianto sportivo dovranno obbligatoriamente utilizzare l'ingresso secondario di Via Tito Lucrezio Caro, all’altezza del civico n. 28.
Sospensione temporanea dell'afflusso di pubblico: i motivi
A seguito di valutazioni tecniche effettuate con i responsabili dei cantieri e i coordinatori della sicurezza, è emerso che le attività programmate per i prossimi giorni — tra cui piantumazioni, potature e demolizioni di pavimentazioni — comportano un elevato passaggio di automezzi.
Al fine di tutelare la pubblica incolumità ed evitare interferenze pericolose tra i frequentatori e le aree di cantiere, è stata quindi disposta la sospensione temporanea dell'afflusso al pubblico.
La data di riapertura del Parco Virgiliano
Al momento la data di riapertura al pubblico del Parco Virgiliano è fissata per il 2 maggio 2026. Questo, chiaramente, salvo ulteriori proroghe necessarie per l'andamento dei lavori.