Parco Virgiliano, prorogata la chiusura: ecco quando dovrebbe riaprire Una decisione resasi necessaria per l'esecuzione di complessi lavori di riqualificazione

Il Parco Virgliano, nel quartiere Posillipo, continuerà ad essere chiuso. La decisioni del Comune di Napoli, infatti, è quella di prorogare la chiusura fino al 1° maggio 2026. La decisione si è resa necessaria per garantire l'esecuzione dei complessi lavori di riqualificazione e restauro attualmente in corso in diverse aree del parco.

Il parco era già rimasto chiuso il lunedì di Pasquetta, 6 aprile, sempre per i medesimi motivi.

Parco Virgiliano, accesso consentito solo per l'Impianto Sportivo ai tesserati

Non sarà possibile, quindi, trascorrere le festività del 25 aprile o del 1° maggio presso il parco panoramico che sorge nel quartiere Posillipo a Napoli. L'unico accesso che resterà consentito è quello all'Impianto Sportivo situato all'interno del Parco, ma riservato esclusivamente ai tesserati delle associazioni sportive per lo svolgimento di allenamenti o gare già programmate.

I fruitori dell'impianto sportivo dovranno obbligatoriamente utilizzare l'ingresso secondario di Via Tito Lucrezio Caro, all’altezza del civico n. 28.

Sospensione temporanea dell'afflusso di pubblico: i motivi

A seguito di valutazioni tecniche effettuate con i responsabili dei cantieri e i coordinatori della sicurezza, è emerso che le attività programmate per i prossimi giorni — tra cui piantumazioni, potature e demolizioni di pavimentazioni — comportano un elevato passaggio di automezzi.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità ed evitare interferenze pericolose tra i frequentatori e le aree di cantiere, è stata quindi disposta la sospensione temporanea dell'afflusso al pubblico.

La data di riapertura del Parco Virgiliano

Al momento la data di riapertura al pubblico del Parco Virgiliano è fissata per il 2 maggio 2026. Questo, chiaramente, salvo ulteriori proroghe necessarie per l'andamento dei lavori.