Città della Scienza, 25 e 26 aprile un viaggio tra DNA e Pianeta Il programma di Città della Scienza in occasione dell’Earth Day e del DNA Day

Sabato 25 e domenica 26 aprile Città della Scienza invita famiglie, bambini e curiosi di ogni età a vivere un fine settimana speciale dedicato alla scoperta della vita in tutte le sue forme, dalle strutture più microscopiche agli ecosistemi che rendono unico il nostro Pianeta.

In occasione dell’Earth Day e del DNA Day, il programma mette in dialogo ambiente e genetica, per raccontare come ogni essere vivente custodisca nel proprio DNA una storia preziosa e irripetibile. Un invito a guardare la natura con occhi nuovi, a riconoscere il valore della biodiversità e a comprendere quanto prendersi cura del Pianeta significhi, in fondo, proteggere anche noi stessi. Attraverso esperimenti, osservazioni, attività partecipative e laboratori creativi, il pubblico sarà accompagnato in un percorso esperienziale pensato per unire conoscenza scientifica, emozione e divertimento.

Tutte le attività in programma per il weekend

Tra le proposte del weekend, per i più piccoli arrivano i DIDÒLAB 2026, l’esperienza ideata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, con il laboratorio “Un viaggio multisensoriale tra Didò ed Emozioni”. I partecipanti potranno esplorare il mondo delle emozioni attraverso il colore, la manualità e la scoperta sensoriale, trasformando gioia, sorpresa, rabbia o calma in forme da creare con le proprie mani.

I cinque sensi verranno interpretati dai piccoli attraverso la tattilità del Didò, sperimentando forme, colori e consistenze in un percorso narrativo e sensoriale in cui ogni sentimento prende forma grazie alla famosa pasta modellabile. Un’attività che permette di esprimere ciò che si prova in modo spontaneo, trasformando il tutto in piccole creazioni tridimensionali.

Progetti per ogni fascia d'età a Città della Scienza

E ci sarà ancora tanto altro. Per i bambini della fascia 7-10 anni è in programma “Lava Lamp”, un laboratorio interattivo che permette di osservare da vicino il comportamento di acqua e olio, scoprendo in modo semplice e sorprendente i principi della densità e delle reazioni tra materiali diversi. In collaborazione con “Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza”.

Per la fascia 11-13 anni il weekend propone “DNA Dentro la doppia elica”, un’attività pratica e coinvolgente dedicata all’estrazione del DNA da tessuti animali e vegetali, per avvicinarsi in modo concreto al codice della vita e scoprirne il funzionamento attraverso l’esperienza diretta.

Sempre per un pubblico ampio e curioso, l’Open Lab “DNA Adventure – Missione One Health” accompagnerà i visitatori in una vera avventura scientifica tra provette, gel, giochi ed esperimenti dal vivo, per comprendere il legame profondo tra salute umana, salute animale e salute dell’ambiente. In collaborazione con la Professoressa Rosanna del Gaudio e gli studenti dei corsi di laurea Triennali e Magistrali del Dipartimento di Biologia, dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Creatività e natura per i più piccoli

Accanto al filone dedicato alla genetica e alla biodiversità, il programma offre anche “L’arte della Natura: piccoli mondi da scoprire”, un percorso tra creatività e natura realizzato con Takumi lifestyle e Napoli Bonsai Club, articolato in tre laboratori: “Kokedama Lab – Le perle di muschio”, “Mossarium Lab – Il bosco in un barattolo” e “SOS Bonsai – La clinica degli esperti”. Attività pensate per tutti, per imparare a costruire piccoli ecosistemi, prendersi cura delle piante e scoprire la bellezza della natura in miniatura.

L'offerta divulgativa di Città della Scienza

E non finisce qui: visite guidate tra gli exhibit di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano, con il robot Aphel; il Planetario per viaggi affascinanti tra stelle pianeti, e le mostre Insetti & Co. e "SensAzioni: esplora i 5 sensiche è stata prorogata fino al 26 luglio. Grande successo per la mostra interattiva che invita grandi e piccoli a mettersi in gioco, a lasciarsi stupire e a riscoprire il potere straordinario dei propri sensi.

Un weekend pensato - dunque - per stupire, coinvolgere e far sentire ogni visitatore parte di una storia più grande: quella della vita sul nostro Pianeta. Un’occasione per imparare divertendosi, condividere tempo di qualità in famiglia e lasciarsi guidare dalla meraviglia della scienza.