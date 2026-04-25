Napoli, Conte: "Fatto quello che mancava dai tempi di Maradona. Su Lukaku..." Le parole del tecnico tra zona mista e conferenza stampa al termine di Napoli-Cremonese 4-0

"Abbiamo disputato una buonissima gara. I ragazzi sapevano del valore di questa partita e abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Fortificano il posto Champions, siamo secondi e aspetti gli altri". Così Antonio Conte si è espresso in conferenza stampa al termine di Napoli-Cremonese 4-0. "I ragazzi meritano perché nessuno può sapere il lavoro che c'è dietro in questi due anni. - ha spiegato il tecnico azzurro - A ogni pareggio e sconfitta sembra cadere il mondo perché il Napoli ha alzato l'ambizione. Se non vinci lo Scudetto diventa un fallimento, ma questa ambizione non c'era mai stata. Abbiamo cambiato la geografia in due anni. Ora dobbiamo finire al massimo sapendo che abbiamo rifatto ciò che mancava dai tempi di Maradona con Scudetto e Supercoppa. Dobbiamo ricordarcelo un po' tutti".

"Nessuno ha bussato al mio ufficio"

Su Romelu Lukaku, nell'intervista con DAZN, ha svelato i dettagli del ritorno brevissimo in Italia: "Non ho avuto modo di parlargli. È venuto al centro tecnico, ha parlato con un dirigente, ma non con me. Ho l'ufficio e nessuno ha bussato. Mi è dispiaciuto tanto. Cerco di dover capire tutti, ma nessuno cerca di capire l'allenatore":