È la vigilia di Pescara-Juve Stabia: i convocati di Abate

La Juve Stabia raggiungerà Pescara senza gli indisponibili Burnete, Candellone, Kassama, Morachioli e Zeroli. Ecco l'elenco dei convocati diramato da Abate per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B con la gara in programma all'Adriatico-Cornacchia domani con calcio d'inizio alle 15. Diakité è l'unico gialloblu nella lista dei calciatori in diffida.
I calciatori a disposizione
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 13 Varnier, 14 Dalle Mura, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakitè, 76 Mannini
Centrocampisti: 5 Battistella, 10 Pierobon, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
Attaccanti: 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro