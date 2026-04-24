Napoli: due funicolari e la linea L6 anticipano la chiusura Capodanno: "Un trasporto pubblico che ha acqua da tutte le parti"

"Anche oggi, alla vigilia della festa della liberazione, con tanti turisti in Città e con la partita del Napoli al Maradona, si registrano notevoli disagi per i circa 60mila passeggeri che quotidianamente utilizzano le quattro funicolari gestite dall’Anm, l'azienda napoletana per la mobilità. Peraltro già ieri, la funicolare Mergellina aveva anticipato la chiusura alle ore 14:10 senza che tale disservizio fosse annunciato per tempo ".

A intervenire ancora una volta sui gravi problemi che affliggono, non da oggi ma da alcuni anni a questa parte, gli utenti del trasporto pubblico su ferro in Città è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che mantiene costantemente aggiornata la lunga lista delle chiusure che stanno caratterizzando il malfunzionamento segnatamente di funicolari e metrò.

"Nella giornata odierna - puntualizza Capodanno- , così come annunciato sulla pagina Facebook dell'ANM, l'azienda napoletana per la mobilità, la funicolare di Mergellina ha effettuato l'ultima corsa alle 14:10, mentre stasera toccherà alla funicolare di Chiaia anticipare la chiusura non effettuando il consueto prolungamento del venerdì sera, con l'ultima corsa alle ore 22:00.

Come se non bastasse, con un annuncio dell'ultima ora, è stata anticipata la chiusura anche della metro L6, che oggi ha effettuato l'ultima corsa alle 13:50.

Da qui - puntualizza Capodanno - la giusta irritazione e la rabbia delle tante persone che a Napoli utilizzano gli impianti di trasporto pubblico su ferro, a ragione dei numerosi quanto frequenti disservizi che si stanno verificando, sovente annunciati all'ultima ora e, nella maggior parte dei casi, senza mezzi sostitutivi su gomma, mentre incombe a breve, in una data che non è stata ancora fissata ma che comunque è annunciata per la prossima estate, la lunga chiusura, tra i sei e gli otto mesi, della funicolare Montesanto, per i lavori di revisione ventennale non più procrastinabili e per i quali si temono le stesse lungaggini che hanno caratterizzano gli analoghi lavori effettuati per la funicolare di Chiaia, la cui durata era stata prevista in sei mesi ma che poi hanno comportato la chiusura per ben 28 mesi, oltre il quadruplo del tempo preventivato.

Sulle questioni sollevate Capodanno richiama, ancora una volta, l'attenzione del sindaco Manfredi e dell'assessore alle infrastrutture Cosenza.