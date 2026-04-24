Crollo a Napoli, Abbac: "Disponibilità e supporto per ospitalità sfollati" "Serve una task force per gli immobili a rischio"

A seguito del crollo di una palazzina a Napoli, Abbac esprime vicinanza alle persone coinvolte e si rende disponibile, come già avvenuto in altre emergenze e da ultimo per il caso del Teatro Sannazaro, a collaborare con prefettura e comune di Napoli per verificare eventuali soluzioni temporanee di ospitalità per chi, in queste ore, si trova senza casa.

“Di fronte a episodi così gravi - dichiara il presidente nazionale Abbac, Agostino Ingenito - occorre garantire subito assistenza alle famiglie colpite, ma anche avviare una riflessione seria sulla sicurezza del patrimonio edilizio cittadino. Napoli ha bisogno di una task force stabile, capace di individuare gli immobili fatiscenti, sollecitare gli interventi dei condomini e costruire un nuovo percorso di recupero urbano”.

Abbac richiama l’esperienza del progetto Sirena, che negli anni passati aveva incentivato il recupero delle facciate e degli edifici privati, favorendo investimenti e messa in sicurezza.

Nel Patto per Napoli del 2016 era previsto anche un Sirena-bis, con 20 milioni di euro destinati al restyling degli edifici del centro storico Unesco.

“Ci chiediamo che fine abbiano fatto quelle risorse — prosegue Ingenito — e perché da anni non si riesca a garantire un piano organico di fondi, controlli e obblighi per il recupero degli immobili in condizioni critiche. Non si può intervenire solo dopo l’emergenza: serve prevenzione, responsabilità e una strategia urbana strutturata”.

Abbac auspica quindi un confronto urgente con Comune, Prefettura e istituzioni competenti, mettendo a disposizione la propria rete associativa per eventuali necessità di accoglienza temporanea.