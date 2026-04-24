Napoli: 4-0 sulla Cremonese con McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson Controllo totale sul match sin dall'avvio per gli azzurri

Il Napoli ha battuto la Cremonese con il risultato di 4-0 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Azzurri subito avanti con McTominay sull'assist di De Bruyne al 3'. Al 45' Hojlund ha firmato il raddoppio e a pochi secondi dall'intervallo De Bruyne ha realizzato il tris. Completa gestione per gli azzurri che al 52' trovano anche il 4-0 con Alisson Santos. Subito dopo il poker arrivano le rotazioni di Conte con gli ingressi di Mazzocchi, Beukema, Gilmour, Giovane ed Elmas. Quota 69 per il Napoli, secondo a -9 dall'Inter capolista e a +3 sul Milan (domenica Torino-Inter e Milan-Juventus).

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