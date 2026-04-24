Palazzo crollato alla Duchesca, la maggior parte degli sfollati sono stranieri Si tratta di ospiti dei b&b della zona: 5 residenti hanno chiesto aiuto ai servizi sociali

Palazzo crollato a Napoli, proseguono le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Accertata l'assenza di vittime e di persone coinvolte, resta il problema degli sfollati.

La maggior parte delle persone costrette a lasciare gli edifici circostanti sono per lo più stranieri e ospiti di strutture ricettive. Il Comune di Napoli, dopo i controlli incrociati con Servizi sociali e Polizia locale, ha fatto il punto aggiornato della situazione:

• Piazza De Nicola, 95: Risultano attualmente sgomberati 9 cittadini (di cui 5 hanno richiesto assistenza ai servizi sociali), unici residenti effettivi tra le aree sgomberate nel quadrante immediato del crollo.

• Altre unità abitative: I sopralluoghi hanno confermato che i restanti immobili sono prevalentemente destinati a strutture ricettive (B&B) o risultano abitazioni non abitate al momento dell'evento.

I Vigili del Fuoco proseguono le attività di rimozione macerie e verifica strutturale. L'area rimane interdetta al traffico per consentire il completamento delle perizie sulla stabilità degli edifici limitrofi a quello crollato.