Gli alunni dell’Istituto "Minucci" di Napoli nel nuovo singolo de La Niña Il brano "Rareche" e le voci degli studenti del progetto di canto "School in Soul"

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 'Sabatino Minucci' di Napoli diventano protagonisti della scena musicale nazionale al fianco de La Niña. I giovanissimi studenti, che hanno preso parte al progetto scolastico di canto "School In Soul", sono stati notati dall'artista partenopea che li ha voluti coinvolgere fortemente nelle registrazioni del coro di "Rareche", il suo nuovo singolo uscito lo scorso 3 luglio.

Il brano, registrato nel mese di marzo negli spazi dello storico Auditorium Novecento di Napoli, ha visto impegnate le studentesse e gli studenti dell'istituto partenopeo, diretti con passione dalla Maestra Cristina Massaro, pianista, arrangiatrice e loro docente.

"Rareche" il nuovo singolo de La Niña

"Rareche" (radici), cantato interamente in lingua napoletana, è stato scritto da La Niña insieme ad Alfredo Maddaluno, e co-prodotto dai due autori con la collaborazione di Matteo Parisi.

La traccia fonde la tradizione della tammurriata con contaminazioni mediorientali d’avanguardia, dando spazio alla trascinante dabka di Omar Souleyman, su cui si innesta il coro degli studenti napoletani. Un’importante esperienza formativa e artistica per gli studenti dell’I.C. Minucci, capace di unire il valore didattico della scuola alla valorizzazione dell'identità culturale in chiave contemporanea, catturando l'attenzione di pubblico e critica.