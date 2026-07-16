Sant’Antonio Abate: sorpreso con droga e tabacchi lavorati esteri La polizia arresta un 38enne

La polizia ha arrestato un 38enne per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato l'uomo, con fare guardingo, uscire da un palazzo con una scatola tra le mani; quest’ultimo alla vista degli agenti si è dato alla fuga rientrando velocemente nel palazzo, lasciando la scatola a terra.

Gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto bloccandolo sul pianerottolo antistante l’ingresso della sua abitazione dove hanno rinvenuto un’ulteriore scatola contenente 29 stecche di tabacchi lavorati esteri, prive del marchio del monopolio di stato), un panetto di hashish del peso di circa 99 grammi e 19 bustine di hashish del peso di circa 36 grammi, inoltre, all’interno della scatola che l’uomo aveva lasciato a terra in strada, gli operatori hanno rinvenuto ulteriori 51 stecche di tabacchi lavorati esteri, anch’esse prive del marchio del monopolio di stato, per un peso complessivo totale di 16 kg.