Arzano e Frattamaggiore: sette violazioni al codice della strada Guida sicura: controlli della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Arzano e Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 437 persone, di cui 97 con precedenti,controllato 228 veicoli, di cui 2 sottoposti a fermo amministrativo e 2 a sequestro amministrativo, e contestato 7 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 3.530 euro. Infine, è stata controllata una persona sottoposta a misure restrittive o alternative alla detenzione.