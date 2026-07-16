Maxi controlli della polizia a Secondigliano: 40 violazioni al codice stradale In azione i nibbio, unità cinofila e gruppo motocilclisti dei carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti della polizia di stato e nello specifico del commissariato Secondigliano, della polizia di frontiera di Napoli-Capodichino, del reparto prevenzione crimine Campania, dei nibbio e dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri della stazione di Secondigliano e del nucleo operativo Stella con l’ausilio di personale della polizia locale, unità operativa Secondigliano, aeroporto e del gruppo motociclisti, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino e presso il Rione Berlingieri.

Nel corso dell’attività sono state identificate 185 persone, di cui 65 con precedenti di polizia, controllati 124 veicoli, di cui 17 sottoposti a sequestro amministrativo, e 18 taxi/ncc; inoltre, sono state contestate 40 violazioni del codice della strada, sospese 11 carte di circolazione e ritirata una patente di guida.

Ancora, sono stati notificati 2 ordini di allontanamento nei confronti di due uomini poiché sorpresi ad esercitare l’attività di tassista, sprovvisti di qualsivoglia licenza, 3 soggetti sono stati, altresì, denunciati per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Infine, un uomo è stato tratto arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso nel corso di una cessione di sostanza stupefacente e trovato,inoltre, in possesso di 67 grammi di cocaina, 47 grammi circa di crack e 665 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, 2 soggetti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.