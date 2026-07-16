Operazione stazioni sicure: due persone arrestate dalla polizia Controlli a piazza Garibaldi

Nei giorni scorsi, la polizia di stato ha tratto in arresto due soggetti, entrambi con precedenti di polizia, il primo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il secondo per per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, nel transitare in Piazza Garibaldi hanno sorpreso il predetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di ulteriori dosi di hashish e della banconota appena ricevuta.

Ancora, gli operatori nell’ambito dei medesimi servizi, a seguito di un controllo di polizia ad un soggetto, sono stati aggrediti fisicamente da quest’ultimo finchè non è stato bloccato.