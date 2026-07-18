"La cultura, uno dei pilastri su cui vogliamo costruire il nostro futuro" Il monito del presidente della regione Campania Roberto Fico

"La cultura è uno dei pilastri su cui vogliamo costruire il futuro della Campania. Per questo, insieme all'assessore Ninni Cutaia, stiamo lavorando per rafforzare i nostri luoghi della cultura".

Ad affermarlo è il presidente della regione Campania Roberto Fico.

"Oggi abbiamo presentato il nuovo direttore del Museo Madre, Eugenio Viola. Napoletano, con una lunga esperienza internazionale. Ha scelto di tornare in Campania dopo aver lavorato in importanti istituzioni culturali nel mondo, presentando un progetto ambizioso e una visione chiara per il futuro del museo.

La sua nomina arriva al termine di una selezione pubblica e trasparente, nella quale una commissione ha valutato titoli, curricula, progetti e colloqui.

Mettiamo al centro le competenze, il merito, la qualità dei progetti e la capacità di costruire una visione.

Vogliamo una Campania sempre più attrattiva, anche per quei professionisti che hanno costruito esperienze importanti altrove e decidono di tornare per metterle al servizio della propria terra. Avanti così".