Napoli boccheggia nel caldo: i parchi restino aperti almeno fino alle 21 Il comitato Valori collinari lancia l’appello per il parco Mascagna

"Con le ondate di calore che stanno mettendo a dura prova la città, il Comitato Valori Collinari chiede al Comune di Napoli un intervento immediato: prolungare l’apertura dei parchi pubblici almeno fino alle ore 21:00, soprattutto nei mesi estivi e nei giorni di maggiore emergenza climatica".

A intervenire ancora una volta sulla questione è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai residenti, in particolare da persone anziane.

"La richiesta - afferma Capodanno - nasce da un’esigenza concreta e urgente: offrire ai cittadini spazi verdi fruibili nelle ore serali, quando il caldo diminuisce e diventa finalmente possibile frequentare i parchi in sicurezza. Una misura semplice, ma capace di incidere davvero sulla qualità della vita di famiglie, anziani, bambini e residenti.

Tra i luoghi indicati dal Comitato come punto di partenza per questa sperimentazione c’è Parco Mascagna, nel quartiere Arenella: uno dei principali spazi verdi della zona, molto frequentato e prezioso per il tessuto sociale del quartiere. Proprio Parco Mascagna potrebbe diventare il simbolo di una scelta di buon senso, civiltà e attenzione alla salute pubblica.

Non si può parlare di città vivibile - sottolinea Capodanno - se, proprio nei giorni più difficili, si chiudono gli spazi verdi quando i cittadini avrebbero più bisogno di viverli. Chiediamo al Comune di Napoli di ascoltare questo bisogno e di adottare subito un provvedimento sperimentale che consenta l’apertura serale dei parchi almeno fino alle 21:00".

Il comitato sottolinea inoltre che l’estensione dell’orario di apertura non rappresenta solo una risposta all’emergenza caldo, ma anche un modo per rafforzare la funzione sociale dei parchi pubblici, favorendo la socialità, il benessere e la presenza nei quartieri.

Per questo il Comitato Valori Collinari rivolge un appello all’Amministrazione comunale, segnatamente al sindaco Manfredi e all'assessore al verde Santagada ,affinché si proceda senza indugi con una misura concreta, sostenibile e a costo contenuto, capace di dare una risposta immediata a un problema che ogni estate colpisce migliaia di cittadini napoletani.