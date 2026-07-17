IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non tutti i giorni Max Allegri deve davvero ritenersi davvero fortunato di allenare il Napoli...

Con i saluti di rito e i test fisici e medici d'obbligo è di fatto cominciata la stagione 2026-2027 del Napoli a Castel Volturno. Presente Massimiliano Allegri che, a detta di tutti, è apparso rilassato e sorridente. E vorrei pure vedere. Dopo una annata polemica e fallimentare al Milan, essere preso da Aurelio De Laurentiis per allenare, nel post Antonio Conte, una squadra di grande prestigio e storia, reduce da un primo e un secondo posto in campionato, pagato peraltro profumatamente e pure incensato da tutti nella conferenza stampa di presentazione, al San Carlo poi, non capita tutti i giorni. Faccia buon uso di questa fortuna!