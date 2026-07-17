Juve Stabia: Luigi Caccavo in prestito dal Bologna L'attaccante: "Non vedo l’ora di iniziare e aspetto di vedervi numerosi"

La Juve Stabia ha ufficializzato l'accordo con il Bologna per il prestito dell'attaccante Luigi Caccavo con diritto di riscatto e controriscatto. "Sono felice di essere arrivato a Castellammare, non vedo l’ora di iniziare e aspetto di vedervi numerosi. Forza Vespe": ha affermato l'ex Lumezzane, autore di 11 gol nella scorsa stagione di Serie C, ai canali ufficiali del club di Castellammare.

Il comunicato del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna CFC per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club rossoblù, dell’attaccante Luigi Caccavo, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato a Bari il 3 febbraio 2004, Caccavo è cresciuto nel settore giovanile del Torino. Nella stagione 2023/24 ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio professionistico con la Pergolettese, collezionando 14 presenze. Nel corso del mercato invernale si è trasferito al Trento, dove ha chiuso la stagione con altre 11 presenze. Nell’annata successiva ha iniziato il campionato con l’Ascoli in Serie C, totalizzando 16 presenze e una rete, prima del passaggio a gennaio al Caldiero Terme, con cui ha messo insieme 11 presenze e 2 gol. Nella passata stagione passa al Lumezzane in Serie C, dove ha disputato 36 partite, realizzando 11 reti e servendo 2 assist".