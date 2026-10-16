Andare per ospedali a cercare arte: domenica visite gratuite a Napoli A Napoli tanti ospedali storici, veri scrigni di arte e cultura, ecco il programma

Domenica 18 ottobre in tutta Italia si puo’ andare negli Ospedali antichi non per ricoverarsi o per fare visite specialistiche, ma per vedere il patrimonio artistico e storico-sanitario che li’ è custodito insieme ad una storia secolare di assistenza ospedaliera che ci fa onore nel mondo.

Da Milano, Monza, Alessandria, Brescia, Firenze, Forli’, Genova, Bologna,Venezia, Roma e Napoli sono tanti gli ospedali che aprono i battenti pervisite sul patrimonio ospedaliero, per fare comprendere come gli ospedali siano frutto della carita’ cristiana e solidarieta’ sociale, cultura e fondamento di una memoria storica collettiva.

Napoli poi fa una bella figura perché ha tanti ospedali storici e molti di essi aderenti alla ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici) e mostrano i loro tesori il giorno 18 ottobre 2026 per visite guidate gratuite.

Si allegano i rispettivi programmi che richiedono una prenotazione ai numeri ed email indicati, si tratta di un'occasione assolutamente da non perdere.

Le visite sono gratuite ma vanno prenotate ai riferimenti che comunichiamo in allegato.

Presso l’Ospedale Antonio Cardarelli dalle 10 alle12 “la bellezza ritrovata”con una visita al padiglione monumentale e la proiezione di contributi video nel salone Moriello

Presso l’Ospedale di S. Maria della Pace in via Tribunali n. 227 alle ore 12 nel vecchio Lazzaretto una conferenza di Gennaro Rispoli sul valore scientifico di Giuseppe Moscati dellla scuola Medica Napoletana ore 10 - 11 - 12 con visite guidate ai percorsi del Museo delle Arti Sanitarie ed in particolare la Sala dedicata a S. Giuseppe Moscati recentemente inaugurata dal Direttoredell'ASLNA1Centro Dott.Gaetano Gubitosa ed alladirettrice Dott. Mariella Corvino.

Il Percorso fa parte della rete degli ospedali storici dell'ASL Napoli 1 Centro

Presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli all’Ospedale Monaldi dalle 10 alle 13 visita guidata del Museo di Anatomia Patologica.

Il SantobonoPausillipon presso il plesso Ravaschieri (viaTeresaRavaschieri) dalle 16 alle 18 accogliera’ i visitatori con un intervallo musicale .

Dunque le vie dell’arte coincideranno con le vie della salute.

E’un’occasione straordinaria per valutare come l’arte di guarire possa unire l’idea di guarire attraverso la bellezza dell’arte.