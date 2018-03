Riapertura della funicolare a Capri, a giorni il collaudo Saranno i funzionari ministeriali a dare l'ok

Saranno i funzionari ministeriali dell'Ustif (Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi) a dare il collaudo e quindi il nulla osta dopo aver verificato i lavori effettuati dalla funicolare di Capri, finalizzati a un piano di riammodernamento e potenziamento a basso impatto energetico.

"I lavori eseguiti quest'anno sono stati particolarmente impegnativi avendo tra l'altro provveduto alla sostituzione dei motori di trazione e di tutti gli equipaggiamenti elettrici della sala macchine – dichiara Pasquale Santoro direttore di esercizio della Funicolare di Capri – con le nuove apparecchiature avremo un impianto notevolmente più efficiente che riuscirà a trasportare, per ogni singola corsa, oltre il 20% in più dell’attuale portata tra passeggeri e bagagli”.

“E' stato un evento strutturale di enorme portata – dichiara l'Amministratore Unico della Funicolare di Capri Anna La Rana – e rappresenta la prima fase, come avevamo già annunciato, di un progetto finalizzato ad alimentare l'impianto ad energia rinnovabile ed è superfluo sottolineare che per il potenziamento dell'impianto l'azienda ha sostenuto un notevole impegno finanziario e dunque si ha tutto l'interesse a riaprire quanto prima possibile dopo, ovviamente, i necessari collaudi tesi alla sicurezza da parte dell’Ustif i cui rappresentanti tra giorni saranno in Capri”.