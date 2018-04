"Creare impresa per creare lavoro" Il 2° meeting annuale di Aes e Giugliano scuola di Impresa

Si terrà a Giugliano, presso la sede della Pro Loco, il 2° meeting annuale di Aes e Giugliano scuola di Impresa dal titolo “Creare impresa per creare lavoro”.

Si intende proporre al territorio giuglianese e in generale ai comuni dell’area a nord di Napoli un progetto di sviluppo basato sulla diffusione della cultura dell’imprenditorialità. Il primo obiettivo del progetto è quello di iniettare imprenditorialità sul territorio attraverso corsi di formazione, seminari, convegni, project work aziendali, borse di studio anche per iniziative estere come accaduto nel 2017 per la partecipazione al Global Village for Future Leaders in Business and Industry presso lo Iacocca Institute (US).

Al centro del Meeting la presentazione del programma Resto al Sud gestito da Invitalia e per il quale Aes svolge attività di consulenza e assistenza gratuita in qualità di enti accreditato da Invitalia.

Aes ha lanciato il nuovo corso Crea la Tua Impresa con l’obiettivo di preparare i giovani all’autoimprenditorialità. Un percorso aperto a tutti coloro che vogliono intraprendere un progetto d’impresa o semplicemente verificare la propria idea di business e le proprie capacità imprenditoriali. Articolato in sei moduli, Imprenditorialità, Business Model, Design e prototipazione, Marketing, Business Plan e Finanziamenti agevolati, il corso mira ad accompagnare gli aspiranti imprenditori nello sviluppo del proprio progetto imprenditoriale.

Al Meeting, che sarà aperto dal presidente di AES Tommaso Di Nardo, parteciperà il sindaco di Giugliano Antonio Poziello. Seguiranno le relazioni del dott. Rosario Vecchione su “Resto al Sud e le agevolazioni Invitalia alla creazione di Impresa”, Paolo Caputo su “Imprenditorialità e creazione di impresa”, Aniello Ascolese su “Il Miglio Santo: un progetto di sviluppo per Pagani” e Pietro Rufolo su “Il progetto Imprenditori di diventa”. Seguiranno gli interventi programmati di Armando De Rosa, Unpli Regione Campania - Tecla Magliacano, Cna - Andrea Pianese, Aicast - Rosario Porcaro, Confesercenti - Luigi Russo, Cig - Stefano Stanzione, Odcec Napoli Nord. L’incontro si terrà nella Sala della Pro Loco Città di Giugliano sabato 21 aprile alle ore 10.30.