Ritorna il Taekwondo nella città di Pozzuoli Seconda edizione del "Trofeo Dicearchia"

Ritorna il Tae kwon do, l?arte marziale coreana (disciplina Olimpica), nella città di Pozzuoli. Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna il ?Trofeo Dicearchia ?



Scenderanno sui tatami di gara più di 400 gli atleti per la specialità Poomsae (forme), con tre tipologie di gare: individuale, coppia sincronizzata e trio sincronizzato.



Ad organizzare la manifestazione è la Solaris Taekwondo Academy , associazione sportiva da anni radicata sul territorio flegreo, diretta dal maestro Diego Funel, cintura nera V dan. L?ingresso alla manifestazione è libero.



"Dopo il grande successo dello scorso anno - dichiara il maestro Diego Funale -, non potevo non riproporre un evento che mi ha riempito d?orgoglio e che mi auguro diventi un appuntamento fisso per la nostra città di Pozzuoli, patria del taekwondo nazionale. Novità assoluta di quest?anno la specialità del ?Free Style", ovvero del Taekwondo acrobatico ed ancor più importante, l?inserimento nelle categorie in gara degli atleti del Para Taekwondo, una sfida questa che voglio affrontare con una serie di progetti riservati ad atleti con disabilità".



Un invito viene rivolto a tutti, per assistere ad una giornata di sport e di condivisione sociale, un evento per comprendere ed assistere al fatto che lo sport, il taekwondo, non è solo attività agonistica, ma una meravigliosa disciplina, che coinvolge bambini, giovani e adulti sotto un?unica bandiera, quella dei grandi valori, del rispetto, dell?amicizia e della solidarietà.