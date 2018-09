L'assessore Portella al fianco delle donne Al via corsi gratuiti di autodifesa a Cardito

Lezioni di difesa personale presso la palestra della Scuola G.Rodari in via Prampolini, a Cardito. Il Sindaco Giuseppe Cirillo e l’Assessore all’Ambiente e allo Sport Avv. Daniela Portella, indicono il corso gratuito “Giù le mani”, rivolto alle donne dai 15 anni in su.

In collaborazione con il Maestro Fusco Sossio (Cintura Nera IV° Dan) e con Fusco Mariapaola (Campionessa Europea, Bronzo Mondiale e Cintura Nera III° Dan), il Comune di Cardito sostiene il contrasto alla violenza di genere.

Le 4 lezioni previste da programma, si svolgeranno nelle giornate di Sabato 29 settembre, sabato 6, 13 e 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle 18.00. “Non serve aspettare, meglio imparare a proteggersi” è il motto ispiratore dell’iniziativa “Giù le mani”.

“Si tratta di un progetto importante pensato sia per sensibilizzare e mantenere vivo l’interesse verso la lotta alla violenza di genere, tema purtroppo ancora attuale, sia per sfatare il mito dell’inferiorità fisica e psicologica della donna. Ho inteso dare un’opportunità a tutte le partecipanti (ragazze dai 15 anni in su) – spiega l’assessore Daniela Portella – per mettersi in gioco cercando di gestire le proprie emozioni, domando la paura, così da siluppare sicurezza in se stesse. Durante le lezioni vi sarà anche una breve introduzione sulla prevenzione per evitare lo scontro verbale e fisico, oltre che sull’autocontrollo emozionale. Come assessore donna desideravo essere madrina di questa iniziativa, mostrando vicinanza al popolo rosa contro ogni forma di violenza”.

Le ospiti potranno imparare le prime tecniche di autodifesa utili a contrare un’aggressione o un tentativo di violenza. Obiettivo: evitare di essere immobilizzate e tentare in ogni modo di sfuggire a un malintenzionato.

Le iscrizioni si effettueranno in loco. E’ prevista una quota di euro 10.00 da pagare al momento dell’iscrizione come copertura assicurativa per le 4 lezioni. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.