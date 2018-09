Portella: "La custodia dell’ambiente è custodia dell’umanità" Ai raggi x fenomeno delle Terra dei Fuochi

Successo per il convegno su ambiente e salute nel Comune di Cardito, promosso dall’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

La sala consiliare di Palazzo Mastrilli ha raccolto testimonianze di professionisti ed istituzioni sull’impatto ambientale nella vita cittadina.

Ai raggi x fenomeno delle Terra dei Fuochi che dagli anni Ottanta dilaga nell’hinterland partenopeo, con una grave incidenza sulla salute collettiva, registrata dall’incremento di patologie oncologiche. Rifiuti tossici ed urbani, al centro della tavola rotonda che ha acceso i riflettori sull’impatto ambientale territoriale.

L’Avvocato Daniela Portella in introduzione ai lavori del convegno insieme al sindaco Giuseppe Cirillo e all’assessore Anna Orabona, dichiara: “Sono stata felice di partecipare con il sindaco e il resto dell’amministrazione a questo primo convegno che vuole essere occasione per l’assessorato all’Ambiente di fare il punto sulla situazione attuale del nostro territorio. L’ambiente – continua l’assessore Portella – è il luogo all’interno del quale abitiamo, lavoriamo e di cui godiamo ogni volta che percorriamo le nostre zone urbane; per questo ha bisogno di attenzione. L’Amministrazione comunale, anche tramite l’assessore all’Ambiente, vuole costruire un discorso con tutti i cittadini che riesca a farci scegliere, come collettività, dei princìpi e delle linee corrette da seguire per raggiungere dei comportamenti virtuosi. Il nostro modo di vivere ci ha portato alla produzione di tanti rifiuti, troppi rifiuti.

Allora, il primo obiettivo dovrebbe essere quello di crearne una quantità inferiore, differenziandoli. Cardito è una città sensibile da questo punto di vista. Sono contenta che sul territorio sia finalmente organizzata una raccolta porta a porta. I risultati sono stati ottimi, perché i cittadini, sembra abbiano capito l’importanza della differenziazione dei rifiuti. Nei mesi a venire le iniziative saranno potenziate, vagliando in particolar modo lo stato di salubrità del verde pubblico. Procederemo infatti ad una disinfestazione di parchi e spazi verdi, rendendoli fruibili per tutti. Ci sono tanti buoni motivi per prendersi cura dell’ ambiente: custodire lo spazio in cui viviamo significa custodire l’umano, per questo come Assessore all’Ambiente sono pronta ad interagire con i professionisti del settore, per gestire in modo corretto e consapevole il nostro territorio”.