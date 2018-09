Nuovo calendario settimanale per la pulizia delle strade Ordine e decoro a Torre Annunziata

L’ordinanza della Polizia Municipale, a firma del Comandante Enrico Ambrosetti, che entrerà in vigore da lunedì 8 ottobre, stabilisce in via provvisoria l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta degli autoveicoli al fine di consentire agevolmente gli interventi di pulizia dalle ore 6 alle ore 8 nelle strade e nei seguenti giorni:

Lunedì: via de Mille, lato sinistro direzione mare; corso Umberto I, dall’intersezione con via dei Mille fino a quella con piazza E. Cesaro; Via Simonetti; via Caravelli, dall’intersezione con via Gambardella fino al civico 37; via Gambardella; via Fusco, lato destro in direzione di via G. Alfani.

Martedì: corso Umberto I, dall’intersezione con via dei Mille fino all’intersezione con via G. Alfani; via Vittorio Veneto, lato destro in direzione di marcia Pompei, dall’intersezione con via Vesuvio fino a quella con via L. Iacono; piazza Cesaro.

Mercoledì: corso Umberto I, dall’intersezione con via G. Alfani fino a quella con via Gambardella; via Vesuvio, dall’intersezione con via Vittorio Veneto fino a quella con corso Umberto I; via Fusco, lato sinistro in direzione di via G. Alfani; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I, lato destro secondo il senso unico di marcia; via Vittorio Veneto in direzione Pompei, dall’intersezione con via L. Iacono fino a quella con via IV Novembre.

Giovedì: via Tagliamonte, lato sinistro in direzione mare, dall’intersezione con via Simonetti fino a quella con corso Umberto I; corso Vittorio Emanuele III, dall’intersezione con via C. Poerio fino a quella con via Talamo; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I, lato sinistro secondo il senso di marcia.

Venerdì: via dei Mille, lato destro in direzione di corso Umberto I; via San Francesco di Paola; via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via IV Novembre a quella con via Parini; corso Vittorio Emanuele III, da via Talamo a piazza Matteotti.

Sabato: corso Vittorio Emanuele III, da piazza Matteotti a via Cuparella; via Caravelli in direzione Napoli, dal civico 37 all’intersezione con via Prota; via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con via Gambardella; via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Parini fino a quella con via Sant’Alfonso dei Liguori

L’Ufficio Segnaletica del comune di Torre Annunziata provvederà alla corretta installazione dell’apposita segnaletica.