Torre Annunziata al Ttg Travel Experience in Fiera a Rimini Per promuovere il progetto “Oplontis: Vesuvio, cultura e turismo”.

Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 ottobre l’Associazione “Città Nostra”, sarà presente con un proprio stand per promuovere il progetto “Oplontis: Vesuvio, cultura e turismo”.

Il Ttg è l’appuntamento di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

«Il nostro concept – spiega Salvatore Graziano, coordinatore dell’Associazione “Città Nostra” – sostiene la riqualificazione socio-economica della città oplontina e del territorio vesuviano. L’obiettivo è quello di aiutare una realtà martoriata e diffamata a riscattarsi, attraverso l’incoming turistico del nostro territorio. Un territorio con una storia di duemilaottocento anni dove mare, terra e fuoco si incontrano in paesaggi ed esperienze indimenticabili. In questi luoghi – conclude – devono crescere, vivere e prosperare giovani, famiglie e bambini. Per chi volesse farci visita in questi tre giorni in fiera a Rimini, può recarsi al padiglione 46 – stand 091».

«Ringraziamo Salvatore Graziano per la passione e l’impegno che, insieme ai suoi collaboratori, sta profondendo in questo importante progetto – affermano il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore al Marketing Territoriale, Floriana Vaccaro -. Lo sviluppo dell’offerta turistica del nostro territorio rappresenta uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. A tale scopo, abbiamo accolto con l’entusiasmo l’idea di istituire, lo scorso maggio, un Protocollo d’Intesa con “Città Nostra