Mercato ortofrutticolo, fissato il tariffario per la sosta Torre Annunziata, la gestione del parcheggio

Mercato ortofrutticolo di via Roma: fissato il tariffario per la sosta a pagamento nell’area adibita a parcheggio.

E’ stata approvata, venerdì 12 ottobre, un’integrazione alla delibera del 27 aprile 2017 avente ad oggetto lo schema di progetto relativo alla suddivisione dell’area mercatale di via Roma per destinarne una parte, quella posta ad occidente, a parcheggio pubblico.

«La tariffa per ogni ora o frazione è di 50 centesimi – spiega il vicesindaco Gaetano Veltro – e sono 44 i posti auto disponibili. L’area di parcheggio è aperta tutti i giorni, in modo continuativo, dalle ore 7,00 alle ore 20,30 (esclusi i giorni festivi), in concomitanza con l’orario di apertura e chiusura delle attività commerciali che operano nelle vicinanze.

La gestione del parcheggio – conclude – è stata affidata alla società in house “Prima Vera S.r.l.” che si occupa degli spazi pubblici adibiti a parcheggio su tutto il territorio cittadino».