Un convegno su logopedia, foniatria e riabilitazione Napoli, Stefania Porcoro, la logopedista dei divi apre il convegno "normalmente eccezionali"

Si terrà i giorni 26-27-28 Ottobre 2018 presso il Centro Congressi dell’hotel Futura di Casoria il convegno "Normalmente eccezionali” sulla logopedia, foniatria e riabilitazione.

Ad aprire i lavori sarà Stefania Porcaro, già docente a contratto presso il conservatorio di Salerno della prima cattedra di logopedia in Europa e nota per essere la logopedista di molti famosi divi dello spettacolo sui quali mantiene il più stretto riserbo professionale. Il convegno sarà l'occasione per approfondire tutte le tematiche connesse alle patologie della comunicazione con focus sulla voce artistica e disturbi di linguaggio e comunicazione dell'infanzia.

"La terapia dell’infanzia si qualifica soprattutto se c'è attenzione al bambino più che all’etichetta della patologia, laddove il bambino viene concepito come unicum e non come caso", sottolinea Porcaro, “il metodo di lavoro adottato è apparentemente meno strutturato poiché ci vuole molto più impegno a far sembrare naturale ad un bambino l’atto terapeutico, inserendolo in un contesto che rispetti le sue esigenze ludiche".

Il convegno servirà anche per lanciare la medicina narrativa in logopedia, uno strumento di raccolta dei dati che coinvolga sia il paziente che gli operatori del settore e che può rivelarsi molto efficace perché lascia affiorare il “non detto” di una famiglia che sta dietro al bambino, le modalità operative e spesso anche qualcosa di cui si parla poco, ovvero il burn-out degli operatori. Non a caso, alla tre giorni di Casoria, è prevista la partecipazione di molti professionisti di eccellenza del campo.