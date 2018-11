Ancora topi a scuola. E' allarme “Gli studenti stanchi di convivere con i ratti"

Dopo il ritrovamento di topi all’istituto Iisss E.Pantraleo di Torre Del Greco, la storia si ripete, questa volta al Istituto d’istruzione superiore F. Degni.

La segnalazione:

“Gli studenti del Degni sono stanchi di convivere con i ratti! Da anni non vengono presi provvedimenti per il problema accusando gli studenti di creare falso allarmismo! "Non ci sono prove". Sono queste le risposte che arrivano dalla Dirigenza. Neanche quando oggi sono state rinvenuti escrementi di ratto sul secondo piano dell'istituto. Neanche quando il personale Ata conferma la presenza di questi, ormai presenti da anni.

Mercoledì 28 faremo sciopero per questo motivo”. Cos' i rappresentanti dell' Istituto F.Degni. “E’ la seconda volta che capita in due mesi. Presidi che pur di risparmiare fondi, fanno vivere agli studenti ambienti scolastici malsani. L’unione degli studenti c’è! e lo farà presente al prossimo incontro con il comune di Torre Del Greco” La nota è a firma del coordinatore dell’unione degli studenti di torre del greco, Bartolomeo D’Alessio