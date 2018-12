Approvati interventi di manutenzione boschiva. Ecco dove Si provvederà anche al ripristino dei boschi dove si sono sviluppati incendi

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, ha approvato oggi una delibera che permetterà di intervenire nelle aree boschive per realizzare opere di manutenzione, messa in sicurezza e prevenzione. Si tratta di una serie di interventi che serviranno a mettere in sicurezza le aree boschive, in particolare quelle a diretto contatto con i centri abitati, per ridurre il rischio di incendi mediante la ripulitura del bosco da rovi e altre specie infestanti e la realizzazione e mantenimento di fasce frangifuoco .

Si provvederà anche al ripristino dei boschi dove si sono sviluppati incendi, in particolare nel Parco Nazionale del Vesuvio, provvedendo al taglio dei pini bruciati in tutto o in parte e procedendo ad eventuali interventi di rimboschimento con specie autoctone.

Si lavorerà anche per mantenere in condizioni di percorribilità le piste forestali, gli stradelli e i sentieri con interventi di manutenzione ordinaria, ripristino e messa in sicurezza anche per rendere più rapido e sicuro l’accesso in caso di incendi e per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico.

E’ previsto anche un intervento per mantenere la biodiversità e la stabilità ecologica dei boschi esistenti (spesso di impianto artificiale) con opere di corretta gestione e manutenzione in particolare provvedendo al taglio e trasporto delle piante secche o pericolanti al fine di prevenire la diffusione di malattie o attacchi parassitari.

Gli interventi riguarderanno

COMUNI DI MASSA DI SOMMA E POLLENA TROCCHIA - LOCALITA’ SENTIERO N. 3

Il sentiero n. 3 parte dalla strada provinciale che sale verso la cima del Vesuvio, poco dopo il primo

tornante a monte della località Case Matrone, e prosegue lungo le pendici nord-occidentali del Monte Somma, nei territori di Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

COMUNI DI OTTAVIANO E SOMMA VESUVIANA, LOCALITA’ SENTIERO N. 1

VALLE DELL’INFERNO E N.2 LUNGO I COGNOLI

I sentieri n. 1 e 2 dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio attraversano il territorio dei Comuni di

Ottaviano, Somma Vesuviana, e San Giuseppe Vesuviano e Terzigno: si tratta di un territorio

caratterizzato da equilibri ambientali estremamente fragili, sia per le sue caratteristiche intrinseche che a causa della forte pressione antropica subita negli anni.

COMUNE DI TERZIGNO LOCALITA’ PIANA TONDA

Il territorio del Comune di Terzigno si sviluppa lungo il versante orientale del Monte Somma-Vesuvio,dallo sbocco della Valle dell’Inferno, alle quote maggiori, fino al raccordo con la Piana Campana;

COMUNE DI TORRE DEL GRECO LOCALITA’ PIAN DELLE GINESTRE

Nel Comune di Torre del Greco gli interventi indicati saranno effettuati su terreni demaniali in gestione congiunta tra Ente Parco e Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Caserta siti all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio e saranno localizzati prevalentemente nella zona della Riserva Forestale di Protezione “Tirone - Alto Vesuvio”, denominata Piana delle Ginestre e Baracche Forestali a quote comprese tra i 570 e i 670 m.

COMUNE DI POZZUOLI OASI DI MONTE NUOVO

Il territorio del Comune di Pozzuoli è caratterizzato da un particolare valore ambientale, storico,

archeologico e turistico. E’ interessato tuttavia da fenomeni di degrado, edificazione diffusa e di dissesto idrogeologico.

COMUNE DI NAPOLI BOSCO DEI CAMALDOLI

Il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli si estende per 2.215 ha nella parte nord-occidentale della città, coprendo circa un quinto dell’intero territorio comunale. Esso include, fatta eccezione per Posillipo, tutto il sistema collinare dell’area metropolitana partenopea. Gli ambiti ivi compresi sono: Camaldoli, Conca dei Pisani, Selva di Chiaiano, Masseria Chiaiano, Vallone San Rocco, Scudillo e Vigna San Martino.

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME LOCALITA’ BOSCO DELLA MADDALENA

L’isola di Ischia e al suo interno il territorio del Comune di Casamicciola Terme presenta un patrimonio floristico e faunistico straordinario ed un enorme interesse ambientale. Nell’isola sono stati individuati 6 siti dove si interverrà per un’area complessiva di 1.744 Ha.

COMUNE DI ANACAPRI LOCALITA’ MONTE SOLARO

L’isola di Capri e al suo interno il territorio del Comune di Anacapri presentano un patrimonio floristico e faunistico straordinario ed un enorme interesse ambientale e si interverrà su una superficie di 355 Ha.