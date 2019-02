Furti d'identità e truffe informatiche, incontro a Sorrento Adiconsum, Widiba e Comune in campo

Furti d'identità e truffe informatiche. Adiconsum, Widiba e Comune di Sorrento ne parlano martedì 26 Febbraio alle 17:00.

Presso il Centro Diurno Polifunzionale in Via degli Aranci si terrà l’incontro “Furti d’identità e truffe informatiche tra rischi reali e leggende metropolitane. Quali gli accorgimenti da tenere e come difendersi.”

L’evento è organizzato dal Comune di Sorrento in collaborazione con l’Adiconsum Penisola Sorrentina e in partnership con Banca Widiba. A relazionare sulle tecniche utili ad evitare le trappole che l’utente incontra ogni giorno in internet saranno Pierluigi D’Apuzzo, referente Adiconsum Penisola Sorrentina, Giuseppe De Maio, Consulente finanziario EPFA e Top Club Widiba, Stefano Aghini Lombardi, responsabile dell’ufficio Company Protection della Widiba e il capitano dei Carabinieri di Sorrento Marco Della Rovere.

«Da anni mi impegno per l’organizzazione di eventi che diano informazioni e strumenti utili nella vita quotidiana; non solo nella finanza, che è direttamente il mio campo, ma anche in tutte le altre sfaccettature complementari della vita di ognuno di noi. Questo incontro rappresenta una grande opportunità aperta a tutti per aumentare il livello di consapevolezza e sicurezza su due argomenti molto importanti oggi: la privacy e i soldi» dichiara il consulente finanziario Giuseppe De Maio. (Foto inviata da Akmaios - Agenzia di Comunicazione).