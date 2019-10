Casoria, sala slot accanto a scuola: non sarà più possibile Consigliera Ciaramella: "Con la norma regionale alla quale sto lavorando, questo non accadrà più"

"Ho appreso dai giornali la notizia sulle legittime rivolte da parte dei genitori degli studenti della scuola Moscati-Maglione di Casoria. Con la Legge sulla disciplina e sul contrasto al gioco d’azzardo patologico che stiamo approvando in Regione, e di cui sono firmataria e coordinatrice per la maggioranza, questo non sarà più possibile." Ad affermarlo è la consigliera regionale, Gruppo Pd, Maria Antonietta Ciaramella.

"Il Sindaco Bene blocchi subito questo scempio e sono felice di apprendere dalle sue parole che sarà pronto ad applicare quanto prima la norma regionale”.

Infine la consigliera aggiunge: "Sto lavorando con attenzione ed impegno perché è fondamentale introdurre una legge che gestisca e controlli i fenomeni connessi al gioco d’azzardo. Tra gli aspetti più necessari vi è quello di armonizzare i regolamenti comunali relativi all’attività dei punti di raccolta del gioco pubblico, oltre che introdurre misure più efficaci che prevedano la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dai disturbi da gioco d’azzardo. La nostra attenzione è soprattutto sui soggetti più vulnerabili e dei minori, considerato il 57% di studenti giocatori campani contro la media nazionale del 47,1% dei giovani delle scuole medie superiori nell’anno 2013, secondo il garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Campania, ma anche non demonizzare il settore perché se ci sono regole anche chi lavora onestamente in questo comparto potrà essere più rispettoso e più rispettato verso e dai cittadini". Foto repertorio dal Web.