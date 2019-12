Tartaruga incastrata ad una tanica di plastica: salvata Verdi: "Un plauso agli stabiesi protagonisti di questa vicenda"

"In un video realizzato da Sergio Sammarco pubblicato StabiesiNews.it, si vede una tartaruga marina che, arenatasi su una spiaggia, viene messa in salvo da alcuni cittadini stabiesi.

La tartaruga era incastrata ad una tanica di plastica legata ad una corda. Dopo aver tagliato la corda che le strozzava la gola, la testuggine è stata rimessa sulla via per il mare".

Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ed il commissario dei Verdi di Castellammare Marilena Schiano Lo Moriello hanno pubblicamente ringraziato i protagonisti di questo gesto: ”Questo è uno dei tantissimi motivi per i quali bisogna limitare, quanto più e possibile, l’utilizzo di materie plastiche e cosa più importante è non abbandonare tali materiali che danneggiano il nostro ecosistema e rappresentano un pericolo per gli animali marini.

Va un plauso all'intervento dei cittadini stabiesi che hanno messo in salvo una tartaruga con amore e grande umanità.”