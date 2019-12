"Piani di protezione civile indispensabili" L'appello del consigliere comunale "Progetto per Boscoreale" Angelo Costabile

"Con il mio intervento oggi in consiglio comunale, ho ripreso l'appello del neo segretario provinciale del partito democratico, Marco Sarracino, chiedendo al sindaco, di rendere pubblico il prima possibile, il piano di protezione civile del comune di Boscoreale e di diffonderlo con tutti i mezzi a sua disposizione, all'intera cittadinanza." E' quanto scrive in una nota il consigliere comunale capogruppo "Progetto per Boscoreale" Angelo Costabile.

"Condivido l'appello del segretario, alla luce degli eventi calamitosi, che si sono susseguiti nell'ultimo periodo, risulta ove necessario rivedere i piani di protezione civile dell'intera provincia di Napoli, e solo dopo un'attenta analisi degli stessi, diffonderli in maniera adeguata.

Spero che il mio appello dia il risultato sperato, consapevole che una corretta comunicazione in questi casi, consente di ridurre al minimo i rischi per le persone che potrebbero essere coinvolte in eventi calamitosi. Il sindaco rispetto al mio appello si è impegnato a rendere pubblico il piano, in fase di completamento, iniziando dalle scuole pubbliche del territorio."