Emergenza rifiuti Campania, Udicom: Il Comune riduca la tari Corsa contro il tempo per scongiurare una vera e propria emergenza

“Siamo preoccupati per quanto abbiamo appreso dagli organi di stampa – scrive in una nota il commissario regionale dell’Udicom Campania, Rosario Pinto - l’ennesima emergenza rifiuti che si sta verificando sul territorio del Comune di Torre del Greco.

In particolare, non essendo ancora pienamente attivo il sistema di raccolta “porta a porta”, è stata interrotta anche presso le aree ecologiche precedentemente adibite al conferimento dei rifiuti. Quest’interruzione ha generato talmente tanti cumuli di spazzatura nelle aree ormai dismesse che i cittadini sono molto preoccupati per il degrado della zona e per il pericolo igienico - sanitario in cui incorrono.

L’immondizia – continua Pinto - risulta essersi accumulata persino in prossimità di aree che ospitano mercati cittadini e fermate dello scuolabus, rendendo la situazione assolutamente intollerabile. Questo problema diventa ancor più inaccettabile se confrontato con le tariffe Tari del Comune in questione, che di certo non appaiono congrue rispetto al “servizio” prestato.

Per questo motivo abbiamo chiesto l’immediata rimozione dei rifiuti per scongiurare una vera e propria emergenza e un tavolo di confronto con le Amministrazioni per farci portavoce degli interessi dei cittadini – conclude Pinto – oltre ad una riduzione delle tariffe della TARI che, a seguito dei disservizi, ci sembrano assurde”.