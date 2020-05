Bonus persone con disabilità non grave: ecco come fare L'avviso pubblico del Comune di Monte di Procida

Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse per la richiesta di un bonus rivolto alle persone con disabilità non grave, con priorità per i bambini con disabilità, anche autistica, in età scolare.



Anche per i disabili non assistiti dai Servizi Sociali c’è la possibilità di richiedere il bonus di 600 euro erogato dalla Regione Campania nell'ambito del piano socio economico varato per far fronte all'emergenza Covid-19. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 22 maggio 2020 alle ore 13.



Il Comune di Monte di Procida appartiene all'Ambito Territoriale n.12: l’Ambito rappresenta uno strumento importante che facilita in maniera concreta i cittadini per l’accesso a determinati servizi.



Il Comune Capofila dell’Ambito n.12 è quello di Pozzuoli ed è per questa ragione che la richiesta deve essere inviata a tale Comune. Quindi per tutti i soggetti individuati è previsto il bonus di € 600,00 che sarà erogato dalla Regione Campania attraverso accredito o bonifico domiciliato a cura delle Poste Italiane Spa.

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna persona.

La domanda compilata e firmata, unitamente alla documentazione richiesta nell'Avviso, dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore o dall'amministratore di sostegno e dovrà essere inviata all’indirizzo PEC info@pec2.comune.pozzuoli.na.it o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli - via Tito Livio entro il giorno 22.05.2020 ore 13.00.



Nel caso di concreta difficoltà, da parte del richiedente, ad inviare la PEC , all'indirizzo prima indicato, oppure nell'impossibilità reale a consegnare fisicamente la stessa domanda all’ Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli, la richiesta in questione può essere inviata ai Servizi Sociali del Comune di Monte di Procida tramite una e-mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.montediprocida.na.it



Attenzione indicando nell’oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: “Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, scadenza 22.05.2020”