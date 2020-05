Appello ai giovanissimi di Monte di Procida Usate le mascherine! Lunedì 1 giugno la consegna a chi non ha ancora provveduto al ritiro

Dallo scorso lunedì 11 maggio l'Amministrazione Comunale con l’aiuto della Protezione Civile Falco ha provveduto alla consegna delle mascherine fornite dalla Regione Campania per i bambini ed i ragazzi nati tra il 2004 ed il 2016.

Nell’arco di una settimana sono state distribuite a: Casevecchie-Villa Matarese, Cappella - Scuola Elementare, Casa Comunale, San Giuseppe Sagrato Chiesa e presso il Laboratorio delle Arti in via Torrione, con un calendario orario per ordine alfabetico per il rispetto delle norme di distanziamento del Covid-19.

Lunedì prossimo 1 giugno dalle ore 18:00 altro appuntamento di distribuzione per coloro che non hanno potuto provvedere nei precedenti appuntamenti presso la Casa Comunale sempre grazie al preziosissimo e onnipresente supporto dei volontari della Protezione Civile Falco,

Si ricorda che per ritirare le mascherine sarà necessario essere muniti della tessera sanitaria del capofamiglia.