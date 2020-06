Casoria: la polizia denuncia un 55enne per ricettazione Trova i suoi attrezzi rubati al mercato rionale di Casoria. Nei guai un venditore

Gli agenti del Commissariato di Afragola sono intervenuti al mercato rionale di via San Salvatore a Casoria poiché una persona aveva segnalato alla locale centrale operativa di aver riconosciuto, esposti su una bancarella, alcuni attrezzi edili trafugati presso la sua azienda.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno controllato il venditore, un 55enne napoletano con precedenti, il quale non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza della merce esposta. E' stato denunciato per ricettazione, sequestrati la merce e il furgone utilizzato per il trasporto.