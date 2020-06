Il Comune di Monte di Procida celebra la musica Iniziativa promossa dal Ministero dei beni culturali e turistici

La Festa della Musica, promossa dal Ministero dei Beni Culturali e Turistici e AIPFM e dal 2015 celebrata anche a Monte di Procida quest'anno si svolgerà in maniera diversa, nel rispetto della normativa Covid-19.

Domani, domenica 21 giugno, ricordando Beethoven a 250 anni dalla nascita, la Banda itinerante suonerà l'Inno alla Gioia, per allietare tutta la cittadinanza. Il corteo dei musicisti partirà dal Cercone, transiterà lungo Corso Garibaldi e si concluderà a Piazza XXVII Gennaio.

La Festa europea della Musica nasce in Francia nel 1982. in Italia ben 352 città hanno aderito a questa bellissima iniziativa che ha un grande valore sociale ed emotivo, per accomunare tutti coloro che fanno musica sia in maniera dilettantistica che professionale.

La Festa della Musica dal 2015 a Monte di Procida è diventata un appuntamento annuale atteso da tutti, soprattutto dai giovani, che negli ultimi cinque anni l'hanno voluta e animata.

Quest'anno, sebbene in forma diversa, celebriamo l'arrivo dell'estate e la musica, in attesa di poter tornare a suonare dal vivo e trascorrere serate all'insegna della buona musica. Un grazie speciale quindi al Concerto Bandistico Città di Monte di Procida e al Maestro Rita Schiano per questo omaggio alla musica e alla comunità.