Le scuole a Monte di Procida ripartono in sicurezza Il Ministero dell'Istruzione ha indirizzato le risorse necessarie

Il disegno di legge numero 34 del 2020 “DI Rilancio” ha stanziato una serie di fondi rivolti anche alla ripresa

dell'attività scolastica in condizioni di piena sicurezza. Risorse importanti che permetteranno alle scuole di ripartire dopo la fase acuta del Covid-19, che ha provocato la sospensione di tutte le loro regolari attività.

Il Ministero dell'Istruzione ha indirizzato delle risorse a due scuole di Monte di Procida: alla Scuola Dante Alighieri e alla Scuola Vespucci. I fondi saranno destinati all'acquisto di beni e servizi (dispositivi di protezione, interventi per didattica degli studenti disabili, strumenti per consentire l'inclusione scolastica, strumenti editoriali e didattici innovativi) e all’adattamento di spazi interni ed esterni (piccola manutenzione e pulizia).

Il Ministero ha comunicato ad ogni scuola la somma che gli spetta e ha inviato ai dirigenti scolastici, una nota operativa per la spesa. Varie Istituzioni sono in campo per garantire una regolare ripresa della attività scolastiche: infatti oltre al Ministero dell’Istruzione anche il Comune e gli enti territoriali sono impegnati attivamente in questi giorni, per realizzare una concreta ripartenza in piena sicurezza per il prossimo settembre 2020.