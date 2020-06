Monte di Procida, a Miseno per inaugurare: un mare di tutti Senza confini e senza barriere

Questa mattina siamo stati a Miseno per inaugurare la nuova edizione del progetto “Mare per tutti” della Onlus Pro Handicap, che permette ai disabili e alle loro famiglie di usufruire del mare e della spiaggia per i mesi di luglio ed agosto.

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Monte di Procida ha fornito le attrezzature idonee al lido in questione.

Abbattere le barriere architettoniche è stato uno dei tanti obiettivi raggiunti e di fatti sulle spiagge di Monte di Procida i disabili possono accedere all'arenile senza difficoltà.

Inoltre, anche per quest’anno, nel bilancio comunale sarà inserito un contributo economico per il progetto “Laboratorio del Sorriso” per sostenere una lodevole iniziativa. Continuiamo a lavorare per una Monte di Procida senza confini e senza barriere.