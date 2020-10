Monte di Procida: tornano in paese i toponomi tradizionali Il Comune installa targhe identificative

Targhe identificative sono state installate nelle strade e nelle piazze principali dei quartieri di Monte di Procida.

Le illustrazioni, dal carattere fresco e contemporaneo, sono accompagnate dalle diciture originali in dialetto Montese, ed hanno come obiettivo quello di ricordare ai cittadini montesi più giovani, i toponimi tradizionali e di comunicare ai visitatori del luogo il senso di identità e di comunità del paese.



Le illustrazioni sono state ideate nel 2017 in occasione degli eventi estivi che coinvolgevano i quartieri, quali la Montesina e il Palio Marinaro dell’Assunta, per identificarne ed esaltarne le diverse peculiarità, raffigurano chiese, luoghi e simboli che caratterizzano le diverse aree della “terrazza dei Campi Flegrei”.

I testi e le immagini presenti sulle targhe sono il frutto di confronto tra alcuni cittadini meno giovani e poi magistralmente disegnate dal graphic designer Diego Serpico, il cui progetto grafico è stato donato alla comunità di Monte di Procida.