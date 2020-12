Ennesima bomba ecologica nel territorio campano L'allarme del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli

È l’ennesima bomba ecologica del territorio campano quella segnalata da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

A Torre del Greco, a pochi passi dal mare in via Cupa San Pietro, è presente una discarica a cielo aperto dove fanno capolino ogni sorte di rifiuti ed ingombranti. Lo spettacolo nauseante è stato immortalato in un filmato inviato al Consigliere Borrelli.

“La situazione rifiuti sul nostro territorio sta diventando sempre più preoccupante nonostante i tanti allarmi lanciati e le tante denunce fatte, come noi facciamo da anni.

Questa discarica così come le tante altre rappresenta una vera e propria bomba ecologica che ha un forte impatto sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, per questo è necessario agire subito, abbiamo inviato una nota al Comune di Torre del Greco per richiedere un’urgente intervento di bonifica.

Per combattere il fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti non si può pensare di agire solo quando ormai il danno è fatto ma bisogna prevenire e tenere sotto controllo la situazione con un pattugliamento continuo del territorio, l’uso di telecamere e droni e bisogna prevedere pene aspre per gli inquinatori” - parla così il consigliere Borrelli assieme a Michele Lunella, rappresentate di Euro Verde di Torre del Greco