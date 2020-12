Ok alla ristrutturazione succursale Albertini a Nola Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha approvato la delibera relativa al progetto

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha approvato oggi una delibera che contiene il progetto esecutivo per lavori di manutenzione e ristrutturazione della sede succursale dell'Isis Albertini di Nola.

L'intervento sarà realizzato in una parte dell’edificio scolastico che si trova in corso Garibaldi a Nola. La porzione interessata è stata consegnata dal Comune di Nola nel luglio del 2018. Tale intervento permetterà una più razionale utilizzazione degli spazi che attualmente il Liceo "Albertini" occupa nel plesso dell'Isis "Leone - Nobile".

Nello specifico il progetto approvato prevede: La rimozione delle pavimentazione esistente, degli infissi e delle grate in ferro, la demolizione dei tramezzi, la spicconatura dell'intonaco ammalorato e le raschiatura della tinteggiatura, la realizzazione di nuove tramezzature con relativo intonaco e tinteggiatura, la posa di una nuova pavimentazione e rivestimenti nei locali adibiti a wc, l'impianto idrico sanitario, impianto elettrico e impianto termico.

È prevista anche la riconfigurazione dell'area esterna con l'inserimento di un campo per la pallavolo di dimensioni 18 m x 8 m, con rete di delimitazione e di un'aula didattica con gradinata per la seduta degli alunni, infine la realizzazione di un ingresso all’edificio per persone diversamente abili con la realizzazione di una rampa a norma e la installazione di un cancello scorrevole. L'importo previsto per la realizzazione delle opere è di 350.000 euro.

"Continua l'incessante lavoro della Città Metropolitana di Napoli per l'adeguamento e l'efficientamento di tutti gli spazi sia interni che esterni delle sedi scolastiche di nostra competenza" ha detto il vice sindaco e delegato alla scuola Domenico Marrazzo che ha aggiunto: " Un grazie, per l'enorme lavoro svolto, va ai nostri tecnici ed agli uffici della Città Metropolitana".